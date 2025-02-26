ЗСУ почали використовувати FPV-дрони для збиття "Шахедів", — командувач Сил безпілотних систем

Російська армія, щоб уникнути знищення безпілотників мобільними групами Сил оборони, змінили тактику і висоту застосування "Шахедів", однак українські військові почали збивати "Шахеди" FPV-дронами.

Про це розповів командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський в інтерв’ю LIGA.net.

"На кожен наш крок противник відповідає чимось асиметричним. Наприклад, коли з Росії на нас полетіли "Шахеди", ми оперативно створили тисячі мобільних вогневих груп, які показали високу ефективність. Росіяни подивилися, що безрезультатно працюють, і почали змінювати тактику, почали вдосконалювати, змінювати висоти. Ми перейшли до чого? Зараз ми починаємо збивати "Шахеди" FPV-дронами. І це вже дає реальні результати", — каже Сухаревський.

За словами командувавча, Україна готова поділитися із Заходом своїм досвідом у виробництві та використанні безпілотних технологій.

"До цього питання потрібен державний і господарський підхід. Ми не маємо одразу і безкоштовно віддати найкращі наші здобутки та напрацювання. Але ми можемо категоровано працювати із цим експортом", — каже Сухаревський.

Він пояснив, що необхідно створити таку диференційовану систему, яка б дозволяла дозовано ділитись досвідом з партнерами.

"Наприклад, так, як працює НАТО. Не знаю, чи це офіційна класифікація, але є три категорії воєнних товарів.

Перша категорія – це продукти для країн, які не є союзниками. Той самий корпус, але з половиною функцій від того, що має бути. Друга категорія – товари для союзників, де наявні вже 70% функцій. Наприклад, США так працюють з Україною. Вони дають нам системи, але відкривають лише певний відсоток софту. І це – тотально. Третя категорія – продукція лише для внутрішнього використання. Якщо ми зможемо політично і на законодавчому рівні організувати таку систему, тоді я підіймаю обидві руки за те, що наш досвід і наші рішення потрібно експортувати. Якщо ні, тоді – ні", — пояснив командувач.