У зоні примусової евакуації на Донеччині досі залишаються понад півсотні дітей

З 2023 року з Донеччини вдалося евакуювати 13 661 дитину.

У Волноваському та Покровському районах Донецької області, де триває примусова евакуація родин з дітьми досі залишаються 55 дітей.

Про це на брифінгу розповів представник Донецької ОВА Сергій Гончаров, пише "Суспільне".

"У порівнянні з минулим тижнем маємо зменшення кількості дітей", — зазначає Гончаров.

Евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб була оголошена на Донеччині у квітні 2023 року. За цей час з 252 населених пунктів, які зазначені у переліку на примусову евакуацію, була вивезена 13 661 дитина.

Наразі на Донеччині залишаються 19 громад, населені пункти яких віднесені до зони активних бойових дій: Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Новогродівська, Очеретинська, Селидівська, Вугледарська та Новоселівська.