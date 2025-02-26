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На Харківщині росіяни скинули авіабомби на житлові будинки в Золочеві. Є поранені

Троє цивільних жителів зазнали поранень унаслідок ворожих обстрілів.

На Харківщині росіяни скинули авіабомби на житлові будинки в Золочеві. Є поранені
Фото: Харківська ОВА

Російські військові завдали двох авіаударів по селищу Золочів Богодухівського району. Троє людей постраждали.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

За попередніми даними, внаслідок одного із влучань керованої авіабомби біля території приватного домоволодіння постраждала 67-річна місцева мешканка. Пошкоджено близько 30 приватних будинків, 10 господарчих споруд і теплиця.

Внаслідок другого влучання постраждала ще одна 68-річна жінка і 70-річний чоловік. В усіх потерпілих – гостра реакція на стрес.

  • На Харківщині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 5 отримали поранення. Нічні ворожі удари по Харкову призвели до пошкоджень у Київському та Шевченківському районах.
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