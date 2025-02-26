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До 15 років ув'язнення засудили агента ГРУ, який шпигував за військовими ешелонами ЗСУ на Черкащині

Ворожим агентом є 46-річний уродженець Луганщини, який переїхав на Черкащину як переселенець.

До 15 років ув'язнення засудили агента ГРУ, який шпигував за військовими ешелонами ЗСУ на Черкащині
Фото: СБУ

До 15 років ув'язнення засудили агента російського ГРУ, який шпигував за військовими ешелонами ЗСУ в Черкаській області. 

Про це інформує СБУ.

"За доказовою базою Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав агент російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який діяв на Черкащині", — ідеться у повідомленні відомства.

Відомо, що зловмисник відслідковував напрямок руху ешелонів ЗСУ та локації вузлових станцій Укрзалізниці, на яких вони робили зупинки. 

Крім того, окупанти сподівались отримати від свого агента координати складів із озброєнням Сил оборони та шпиталів, де проходять лікування українські воїни. 

У разі отримання розвідданих ворог планував використати їх для підготовки прицільних ракетно-дронових ударів по українських об’єктах. 

Співробітники СБУ затримали зловмисника у лютому 2024 року. Також тоді були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

За даними слідства, ворожим агентом є 46-річний уродженець Луганщини, який у квітні 2022 року переїхав на Черкащину як переселенець, а згодом його дистанційно завербувало гру. Щоб залучити чоловіка до співпраці, російська спецслужба задіяла його давнього знайомого – бойовика окупаційних угруповань рф, який воює на східному фронті. 

Саме через нього агент підтримував зв’язок з воєнною розвідкою рф. Для цього використовував анонімний чат у месенджері, куди "звітував" у вигляді фото потенційних цілей з детальним описом та геолокаціями. 

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон, з якого він контактував із "зв’язковим" російського ГРУ. 

За матеріалами слідчих СБУ агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вироком суду йому призначено 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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