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МЗС Словаччини пояснило голосування за резолюцію ООН із засудженням російської агресії

Націоналісти обурилися через підтримку України.

МЗС Словаччини пояснило голосування за резолюцію ООН із засудженням російської агресії
Проукраїнський мітинг у Братиславі

У міністерстві закордонних справ Словаччини пояснили, чому країна проголосувала за резолюцію ООН до третьої річниці повномасштабної війни у редакції України та ЄС - з чіткою вказівкою на російську агресію та закликом до справедливого миру.

Як пише "Європейська правда", у відомстві стверджують, що документ відображає позицію словацького уряду, зокрема щодо територіальної цілісності України.

Дипломати підкреслили, що резолюція "є компромісною пропозицією", яка враховує "повагу до міжнародного права та непорушності кордонів". У МЗС нагадали, що Словаччина є принциповою в цьому питанні - і саме тому, наприклад, не визнає незалежність Косова, вважаючи це порушення територіальної цілісності Сербії.

Міністерству довелося "виправдовуватися" через критику з боку словацьких націоналістів, які виступають проти підтримки України. Позиція Словаччини відрізняється від сусідньої Угорщини, яка підтвердила антиукраїнський курс, проголосувавши проти резолюції.

  • Деталі та розбіжності двох резолюцій, що були ухвалені в ООН 24 лютого, – в матеріалі LB.ua.
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