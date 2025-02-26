МЗС Словаччини пояснило голосування за резолюцію ООН із засудженням російської агресії

У міністерстві закордонних справ Словаччини пояснили, чому країна проголосувала за резолюцію ООН до третьої річниці повномасштабної війни у редакції України та ЄС - з чіткою вказівкою на російську агресію та закликом до справедливого миру.
Як пише "Європейська правда", у відомстві стверджують, що документ відображає позицію словацького уряду, зокрема щодо територіальної цілісності України.
Дипломати підкреслили, що резолюція "є компромісною пропозицією", яка враховує "повагу до міжнародного права та непорушності кордонів". У МЗС нагадали, що Словаччина є принциповою в цьому питанні - і саме тому, наприклад, не визнає незалежність Косова, вважаючи це порушення територіальної цілісності Сербії.
Міністерству довелося "виправдовуватися" через критику з боку словацьких націоналістів, які виступають проти підтримки України. Позиція Словаччини відрізняється від сусідньої Угорщини, яка підтвердила антиукраїнський курс, проголосувавши проти резолюції.
- Деталі та розбіжності двох резолюцій, що були ухвалені в ООН 24 лютого, – в матеріалі LB.ua.