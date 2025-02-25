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​Росіяни атакували 11 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 79 обстрілів області.

​Росіяни атакували 11 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 25 лютого, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 79 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 148 вибухів. 

Зокрема, Миропільську громаду атакували дронами, пошкоджено цивільний автомобіль. 

Ще два цивільні автомобілі пошкоджені у Хотінській громаді через удари дронами.

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Також дронами росіяни атакували Білопільську, Шалигинську, Есманьську, Середино-Будську та Новослобідську громади, а Свеську - артилерією.

По Краснопільській та Великописарівській громадам армія РФ вдарила з артилерії, мінометів та дронами.

Юнаківську громаду ворог атакував з мінометів, артилерії, КАБом, дронами та ракетами.

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