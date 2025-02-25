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Білий дім: Путін буде змушений піти на певні поступки, щоб досягти мирної угоди

Левітт вважає, що обидві сторони будуть “трохи незадоволеними” мирною угодою.

Білий дім: Путін буде змушений піти на певні поступки, щоб досягти мирної угоди
Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Речниця адміністрації Дональда Трампа Керолайт Левітт розповіла про перемовини між США та РФ щодо припинення війни Росії проти України, повідомляє Суспільне.

“Насправді Путін буде змушений піти на певні поступки, щоб досягти цієї угоди. А для того, щоб укласти угоду, потрібно запросити обидві сторони за стіл переговорів. І зазвичай, коли ви укладаєте хорошу угоду, обидві сторони залишають цей стіл трохи незадоволеними", - сказала Керолайт Левітт.

Водночас вона відмовилась перераховувати поступки, які обговорюють президент США і його команда.

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Левітт наголосила, що "переговори тривають", і запевнила, що Трамп "домігся значних успіхів" у "припиненні цього конфлікту".

"Він (Трамп — ред.) щиро налаштований на укладення мирної угоди між Росією та Україною", — підкреслила речниця Білого дому.

  • 18 лютого американська делегація на чолі з держсекретарем Марко Рубіо зустрілася в Саудівській Аравії з росіянами на чолі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Також у переговорах були присутні представники Саудівської Аравії. 

  • Україна в перемовинах участі не брала. Зеленський заявив, що не знав про них. А згодом зробив заяву, що наразі свій візит до Саудівської Аравії скасував – переніс на 10 березня.

  • Державний секретар США після переговорів назвав їх "першим кроком на довгому і важкому шляху", а щодо ЄС висловився, що блоку теж доведеться сісти за стіл перемовин.
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