Білий дім: Путін буде змушений піти на певні поступки, щоб досягти мирної угоди

Речниця адміністрації Дональда Трампа Керолайт Левітт розповіла про перемовини між США та РФ щодо припинення війни Росії проти України, повідомляє Суспільне.

“Насправді Путін буде змушений піти на певні поступки, щоб досягти цієї угоди. А для того, щоб укласти угоду, потрібно запросити обидві сторони за стіл переговорів. І зазвичай, коли ви укладаєте хорошу угоду, обидві сторони залишають цей стіл трохи незадоволеними", - сказала Керолайт Левітт.

Водночас вона відмовилась перераховувати поступки, які обговорюють президент США і його команда.

Левітт наголосила, що "переговори тривають", і запевнила, що Трамп "домігся значних успіхів" у "припиненні цього конфлікту".

"Він (Трамп — ред.) щиро налаштований на укладення мирної угоди між Росією та Україною", — підкреслила речниця Білого дому.