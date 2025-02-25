Головне за вівторок, 25 лютого: удар по Краматорську, бомбардування Золочева, угода про надра з США

Бойові дії на Донеччині, 90 бойових зіткнень, ворожі обстріли, постанова Ради про підтримку демократії, спільне засідання Кабміну та Єврокомісії. Яким запам’ятається 1098-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 25 лютого відбулось 90 бойових зіткнень.

Майже половина боєзіткнень з початку доби відбулися на Покровському (26) та Курському (16) напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 25 лютого – в новині.

Унаслідок удару росіян по Краматорську є загиблий і поранені, повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, щонайменше одна людина загинула та 16 поранені, серед них - четверо дітей 2007, 2016, 2017 та 2022 років народження.

Під завалами будівлі, ймовірно, залишаються люди. Пошуково-рятувальна операція триває.

Сьогодні, 25 лютого, о 12:30 російська авіація завдала пʼятьох ударів КАБами по Золочівській громаді Харківщини. Два влучання – по Золочеву, повідомили у Харківській ОВА.

Більше інформації – в новині.

Верховна Рада з другої спроби підтримала постанову про підтримку демократії, в якій висловлена підтримка президенту Володимиру Зеленському і задекларована неможливість проведення виборів до кінця воєнного стану. За проголосували 268 депутатів, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

У заяві депутати підтвердили, що президент Володимир Зеленський обраний на вільних і демократичних виборах, і його мандат не ставиться під сумнів. Також там нагадали про незаконність правління Володимира Путіна у Росії та висловили вдячність країнам, які надають підтримку Україні в умовах повномасштабної війни.

Важливою частиною постанови є декларування того, що вибори президента в Україні відбудуться лише після закінчення воєнного стану. Це відбудеться тоді, коли настане справедливий і сталий мир.

Подробиці – в новині.

24 лютого відбулося спільне засідання Кабміну та Європейської комісії, яка прибула до Києва в повному складі. На ньому обговорили низку пріоритетних напрямків співпраці, повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Подробиці – в новині.

Україна і США погодили угоду про рідкісноземельні метали, яка має поліпшити відносини з адміністрацією Дональда Трампа, пише Financial Times.

Остаточна версія угоди, датована 24 лютого, передбачає створення фонду, до якого Україна вноситиме 50 відсотків доходів від «майбутньої монетизації» природних ресурсів, включаючи нафту і газ, а також супутню логістику, тобто – нафто- і газогони. Фонд інвестуватиме у проєкти в Україні.

В угоді немає жодного посилання на гарантії безпеки від США, на яких спочатку наполягав Київ в обмін на підписання документа.

Більше інформації – в новині.

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