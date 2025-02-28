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Лідери демократів у Сенаті висловили обурення поведінкою Трампа під час зустрічі з Зеленським

Дональд Трамп і віце-президент Джей Д. Венс «виконують брудну роботу Путіна», переконаний лідер меншості.

Лідери демократів у Сенаті висловили обурення поведінкою Трампа під час зустрічі з Зеленським
Чак Шумер
Фото: gazettco.com

Лідер меншості у Сенаті США Чак Шумер та головнай демократка Комітету із закордонних справ Сенату Джин Шахін висловили обурення агресивною зустріччю президента Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. 

Про це повідомляє The Washington Post

Президент Дональд Трамп і віце-президент Джей Д. Венс «виконують брудну роботу Путіна», заявив сенатор Шумер. 

У свою чергу сенатор Жанна Шахін (Нью-Гемпшир), головна демократка у Комітеті зі закордонних справ Сенату назвала поведінку Трампа та Венса Цганебною та відверто неамериканською”. 

“Вони знову стали на бік вбивчого головоріза, Путіна, щодо нашого демократичного союзника, України”, – зазначила вона. 

Нагадаємо, під час розмови у Білому домі Володимир Зеленський вступив у суперечку з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом

Після цього Білий дім заявив, що прес-конференція Володимира Зеленського і Дональда Трампа скасована.

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