Польща розмістить системи ППО Patriot у себе, - міністр оборони

Таке рішення було ухвалено після розмови Блащака з представниками німецького Міноборони

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Польща розмістить системи ППО Patriot у себе.

Як ідеться в дописі Блащака у Twitter, таке рішення він ухвалив після розмови з представниками Міноборони Німеччини.

"Після розмови з міністром оборони Німеччини я з розчаруванням ухвалив рішення відмовитися від підтримки України. Розміщеня Patriot на заході України посилило б безпеку поляків та українців", - зазначив Блащак.

Він додав, що польська сторона приступає до робіт із установлення ППО та підключення їх до своїх системи наведення.

Нагадаємо, Німеччина запропонувала Польщі систему протиракетної оборони Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір. Це сталося після падіння ракети 15 листопада.

У Польщі заявили, що готові передати установки Україні, якщо не буде заперечень Німеччини. Згодом генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що серед країн-членів Альянсу триває обговорення надання нашій державі систем ППО Patriot. Нещодавно Пентагон підтвердив, що розглядає питання передання Patriot-ів.