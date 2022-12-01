Україна отримала два автомобілі швидкої допомоги від республіки Сербія.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.
Атівки передава уряд країни після домовленості першої леді України Оленою Зеленською з дружиною президента Сербії.
Машини, укомплектовані необхідним високотехнологічним обладнанням, поїдуть рятувати життя українців до Харківського та Черкаського центрів екстреної медичної допомоги.
Нагадаємо, за кошти, зібрані через платформу United24, придбали іще 32 машини швидкої допомоги, укомплектовані найсучаснішим обладнанням.