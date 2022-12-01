Машини поїдуть до Харкова та Черкас.

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Україна отримала два автомобілі швидкої допомоги від республіки Сербія.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Атівки передава уряд країни після домовленості першої леді України Оленою Зеленською з дружиною президента Сербії.

Машини, укомплектовані необхідним високотехнологічним обладнанням, поїдуть рятувати життя українців до Харківського та Черкаського центрів екстреної медичної допомоги.

Загалом в межах гуманітарної допомоги Україна отримала 387 автівок екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, за кошти, зібрані через платформу United24, придбали іще 32 машини швидкої допомоги, укомплектовані найсучаснішим обладнанням.