Головне за день. Середа, 14 грудня

Вражаючі світлини українських артилеристів, черговий обмін полоненими, 500 млн євро надзвичайної макрофінансової допомоги від ЄС, премія імені Сахарова українському народу. Яким запам’ятається 294-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що українська авіація поточної доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 2 пункти управління та 8 районів зосередження особового складу ворога.

Противник завдав 23 авіаційних та 7 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міст Курахове та Костянтинівка Донецької області. Також окупанти здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по місту Херсон. Ворог завдав ударів іранськими ударними БпЛА “Шахед-136/131” з напрямку східного узбережжя Азовського моря по об’єктах критичної інфраструктури Київської області. Всі 13 БпЛА окупантів збито.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 13 грудня – в новині.

Американське видання The New York Times показало, як українські артилеристи знищують росіян, що обстрілюють Херсон з лівого берега Дніпра.

Про це повідомила у Facebook 43-а окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.

"Фоторезультатів ураженої техніки не буде. Важливіше показати тих, завдяки кому на звільненому Півдні стало хоча б трохи спокійніше. Тих, завдяки кому "виходів" стає більше, ніж "прильотів", - йдеться у повідомленні.

Вражаючі, без перебільшення, світлини – в нашій новині.

Україна і РФ провели черговий обмін полоненими: додому повернулися 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому і Луганському напрямках.

Зокрема визволено захисників Бахмута, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої", – написав він.

Вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав нашим людям – Мурекезі Суеді. Також повернули тіла чотирьох загиблих.

Попередній обмін полоненими відбувся 6 грудня. Україна звільнила 60 своїх захисників. Серед них – ті, хто обороняв Маріуполь.

У середу, 14 грудня, Європейська Комісія виплатила третій і останній транш у розмірі 500 млн євро надзвичайної макрофінансової допомоги для України.

Зазначається, що після перерахування цього траншу загальний обсяг макрофінансової підтримки України з боку ЄС з 24 лютого досяг 7,2 млрд євро.

Гроші були надані Україні у формі дуже пільгових позик з довшими термінами погашення, ніж у рамках звичайної програми. На знак солідарності бюджет ЄС покриє відсотки за цими позиками.

Єврокомісія вже виплатила Україні по 600 млн євро у березні і травні, 1 млрд євро у жовтні та 2,5 млрд євро в листопаді.

Головну правозахисну нагороду Євросоюзу – премію імені Сахарова – присудили сьогодні українському народу та президенту України Володимиру Зеленському.

На врученні виступила голова Європарламенту Роберта Метсола, яка передала слово Володимиру Зеленському. У відеозверненні президент України нагадав про злочини Росії у Маріуполі та закликав вшанувати пам'ять усіх загиблих.

"Премію отримує хоробрий український народ, представлений президентом країни, обраними лідерами та громадянським суспільством", – заявили під час трансляції.

Від імені українського народу відзнаки отримали парамедикиня Юлія Паєвська, керівниця Центру громадських свобод Олександра Матвійчук, мер окупованого Мелітополя Іван Федоров.

Сенат Чехії визнав, що Голодомор був геноцидом українського народу.

“Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців”, - написав президент України Володимир Зеленський він.

Зеленський подякував Сенату Чехії за утвердження правди та відновлення історичної справедливості.

“Покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче”, - запевнив президент України.

Нагадаємо, 30 листопада німецький Бундестаг проголосував за резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу.

Раніше верхня палата парламенту Ірландії - Шенад Ерен - визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Також депутати парламента Молдови ухвалили декларацію про засудження Голодомору 1932-1933 років.

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