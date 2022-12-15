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Залужний заявив американському генералові, що з Росією цілком можливо воювати до кінця

Із Міллі Головнокомандувач ЗСУ також обговорив питання надання боєприпасів і техніки для українського війська.

Залужний заявив американському генералові, що з Росією цілком можливо воювати до кінця
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Як ідеться в повідомленні Залужного на його сторінках у соцмережах, сторони обговорили надання Силам оборони України озброєння, боєприпасів і техніки.

Також генерал додав, що з Росією можливо воювати до кінця.

"Поділився з генералом Міллі своїм головним висновком активної війни з Росією - з таким ворогом не тільки потрібно, але й цілком можливо воювати до самого кінця", - йдеться в повідомленні.

Залужний висловив сподівання на подальшу дієву підтримку США в реалізації планів Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ також заявляв, що Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та пів тисячі гаубиць. За його словами, росармія може знову наступати на Київ.

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