Росія вкотре обстріляла об’єкт ДТЕК Енерго, його відключили від енергосистеми

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

15 грудня Росія здійснила новий масований обстріл енергетичного підприємства ДТЕК Енерго.

Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК.

У компанії зазначили, що внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання.

"Наразі підприємство повністю відключено від енергосистеми. Зупинка призвела до обмежень теплопостачання в регіоні... За попередньою інформацією, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

За даними ДТЕК, у вересні-грудні енергетичні підприємства ДТЕК Енерго зазнали вже 19 терористичних атак РФ. Внаслідок них 24 енергетики були поранені, троє загинули.

Нагадаємо, нині рашисти обстріляли критичну інфраструктуру у Корабельному районі звільненого Херсона. Місто повністю знеструмлене.

Також російські військові обстріляли ракетами Оріхів Запорізької області. Внаслідок атаки поранення отримали двоє працівників комунального підприємства.