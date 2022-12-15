Росія вкотре обстріляла об’єкт ДТЕК Енерго, його відключили від енергосистеми

15 грудня Росія здійснила новий масований обстріл енергетичного підприємства ДТЕК Енерго.
Про це повідомили в пресслужбі ДТЕК.
У компанії зазначили, що внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання.
"Наразі підприємство повністю відключено від енергосистеми. Зупинка призвела до обмежень теплопостачання в регіоні... За попередньою інформацією, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
За даними ДТЕК, у вересні-грудні енергетичні підприємства ДТЕК Енерго зазнали вже 19 терористичних атак РФ. Внаслідок них 24 енергетики були поранені, троє загинули.
Нагадаємо, нині рашисти обстріляли критичну інфраструктуру у Корабельному районі звільненого Херсона. Місто повністю знеструмлене.
Також російські військові обстріляли ракетами Оріхів Запорізької області. Внаслідок атаки поранення отримали двоє працівників комунального підприємства.