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Україна повернула додому 64 полонених, зокрема захисників Бахмута

Також визволено громадянина США. 

Україна повернула додому 64 полонених, зокрема захисників Бахмута
Фото: Андрій Єрмак у ТГ

Україна і РФ провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому і Луганському напрямках.

Зокрема, визволено захисників Бахмута. Про це в Телеграм повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. 

"Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої", – написав він.

Фото: тг-канал Андрія Єрмака

Вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав нашим людям – Мурекезі Суеді. Також повернули тіла чотирьох загиблих. 

Попередній обмін полоненими відбувся 6 грудня. Україна звільнила 60 своїх захисників. Серед них – ті, хто обороняв Маріуполь. 

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