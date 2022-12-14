Україна і РФ провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому і Луганському напрямках.

Зокрема, визволено захисників Бахмута. Про це в Телеграм повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої", – написав він.

Фото: тг-канал Андрія Єрмака

Вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав нашим людям – Мурекезі Суеді. Також повернули тіла чотирьох загиблих.

Попередній обмін полоненими відбувся 6 грудня. Україна звільнила 60 своїх захисників. Серед них – ті, хто обороняв Маріуполь.