Україна і РФ провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому і Луганському напрямках.
Зокрема, визволено захисників Бахмута. Про це в Телеграм повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Це офіцери, рядові та сержанти, наші герої", – написав він.
Вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав нашим людям – Мурекезі Суеді. Також повернули тіла чотирьох загиблих.
Попередній обмін полоненими відбувся 6 грудня. Україна звільнила 60 своїх захисників. Серед них – ті, хто обороняв Маріуполь.