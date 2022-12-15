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У тимчасово окупованому росіянами Залізному Порту, що на Херсонщині, підірвали готель.

Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Тимчасово окупований Залізний Порт, був готель - нема готелю. Повідомляється, що там полюбляли проживати фсбешніки", - йдеться в повідомленні Братчука в Telegram.

Нагадаємо, днями українські захисники уразили пункт дислокації особового складу рашистів у Кадіївці (Луганщина). Також Сили оборони ліквідували керівний склад 58 армії у Мелітополі.

А в районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе було знищено три артилерійські установки, до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців росармії.