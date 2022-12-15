У Чорному морі чергує один корабель окупантів з ракетами

У Чорному морі вороже корабельне угруповання збільшилось до 8 одиниць.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій, споряджений 8 ракетами типу "Калібр".
“Ворог продовжує випробовувати наші сили, витримку і гарт. Не піддаємося паніці, провокаціям і зневірі”, – зазначили в ОК.
Українців просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, переходити в укриття і дотримуватися обмежень режиму воєнного стану.
Нагадаємо, шторм у Чорному морі виніс у гирло Дунаю морську міну, які підірвали рятувальники.