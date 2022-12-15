У Чорному морі чергує один корабель окупантів з ракетами

У Чорному морі вороже корабельне угруповання збільшилось до 8 одиниць.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій, споряджений 8 ракетами типу "Калібр".

“Ворог продовжує випробовувати наші сили, витримку і гарт. Не піддаємося паніці, провокаціям і зневірі”, – зазначили в ОК.

Українців просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, переходити в укриття і дотримуватися обмежень режиму воєнного стану.

Нагадаємо, шторм у Чорному морі виніс у гирло Дунаю морську міну, які підірвали рятувальники.