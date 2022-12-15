Уламок безпілотника пошкодив будівлю в Шевченківському районі Києва (оновлено)
Уламок безпілотника пошкодив будівлю в Шевченківському районі Києва (оновлено)
У РФ дезінформують, що окупанти “рекордними темпами знищують українські РСЗВ у Запорізькій області”
У РФ дезінформують, що окупанти “рекордними темпами знищують українські РСЗВ у Запорізькій області”
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Відсьогодні в Україні змінюється алгоритм реєстрації та перереєстрації транспортних засобів
Відсьогодні в Україні змінюється алгоритм реєстрації та перереєстрації транспортних засобів
У Київській області унаслідок атаки БпЛА пошкоджено будинок (оновлено)
У Київській області унаслідок атаки БпЛА пошкоджено будинок (оновлено)
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Електрика 24/7. Що треба зробити, аби відновити енергомережу та мати світло попри загрози росіян
Електрика 24/7. Що треба зробити, аби відновити енергомережу та мати світло попри загрози росіян
Над Києвом і біля нього збито 13 іранських БпЛА, було дві хвилі атаки (оновлено)
Над Києвом і біля нього збито 13 іранських БпЛА, було дві хвилі атаки (оновлено)
Росія може повторити спробу великого наступу в січні-лютому, – Кулеба
Росія може повторити спробу великого наступу в січні-лютому, – Кулеба
ГоловнаСуспільствоВійна

У Чорному морі чергує один корабель окупантів з ракетами

Корабельне угропування РФ збільшилося до 8 одиниць.

У Чорному морі чергує один корабель окупантів з ракетами
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

У Чорному морі вороже корабельне угруповання збільшилось до 8 одиниць. 

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій, споряджений 8 ракетами типу "Калібр".

“Ворог продовжує випробовувати наші сили, витримку і гарт. Не піддаємося паніці, провокаціям і зневірі”, – зазначили в ОК.

Українців просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, переходити в укриття і дотримуватися обмежень режиму воєнного стану.

Нагадаємо, шторм у Чорному морі виніс у гирло Дунаю морську міну, які підірвали рятувальники.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також