Путін відклав щорічне звернення до Зборів РФ через критику щодо війни в Україні, – ISW

Рішення президента Росії Володимира Путіна відкласти його щорічне звернення до Зборів РФ показує, що він залишається невпевненим у своїй здатності формувати російський інформаційний простір на тлі зростаючої критики його поведінки щодо вторгнення в Україну.
Про це йдеться у звіті американського Інституту ведення війни (ISW) за 14 грудня.
“Послання Президента Федеральним Зборам до Державної Думи та Ради Федерації Росії — це щорічна промова, внесена до російської конституції в лютому 1994 року, що є приблизним еквівалентом щорічній промові президента США про стан держави”, – зазначають дослідники.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін може виступити з посланням до Зборів Федерації в 2023 році і закликав росіян припинити "ворожити на кавовій гущі" щодо термінів наступного звернення.
Путін виступив зі своїм останнім зверненням наприкінці квітня 2021 року.
У ISW зазначили, що відхід Росії з Київської області та півночі України у квітні 2022 року, ймовірно, зіпсував плани Путіна проголосити перемогу під час звернення до Зборів Федерації. Раніше Путін скористався нагодою в березні 2014 року, щоб виголосити “Кримську промову”, в якій він оголосив про незаконну анексію Криму та міста Севастополя
“Путін, можливо, все ще чекає і сподівається вимовити грандіозну переможну промову в 2023 році або відтягує момент, коли йому доведеться визнати, що Росія не може досягти його максималістських цілей щодо України”, – додали американці.
Окрім того, в Інституті вважають, що Путін може бути не впевнений у своїй здатності виправдати ціну війни внутрішніми та глобальними справами Росії, звертаючись до російської громадськості та еліт.скасування щорічної пресконференції президента РФ Володимира Путіна. Уперше за 10 років він не матиме цього традиційного заходу, як і публічної телефонної лінії.