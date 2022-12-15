Путін відклав щорічне звернення до Зборів РФ через критику щодо війни в Україні, – ISW

Він може виступити з посланням у 2023 році.

Рішення президента Росії Володимира Путіна відкласти його щорічне звернення до Зборів РФ показує, що він залишається невпевненим у своїй здатності формувати російський інформаційний простір на тлі зростаючої критики його поведінки щодо вторгнення в Україну.

Про це йдеться у звіті американського Інституту ведення війни (ISW) за 14 грудня.

“Послання Президента Федеральним Зборам до Державної Думи та Ради Федерації Росії — це щорічна промова, внесена до російської конституції в лютому 1994 року, що є приблизним еквівалентом щорічній промові президента США про стан держави”, – зазначають дослідники.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін може виступити з посланням до Зборів Федерації в 2023 році і закликав росіян припинити "ворожити на кавовій гущі" щодо термінів наступного звернення.

Путін виступив зі своїм останнім зверненням наприкінці квітня 2021 року.

У ISW зазначили, що відхід Росії з Київської області та півночі України у квітні 2022 року, ймовірно, зіпсував плани Путіна проголосити перемогу під час звернення до Зборів Федерації. Раніше Путін скористався нагодою в березні 2014 року, щоб виголосити “Кримську промову”, в якій він оголосив про незаконну анексію Криму та міста Севастополя

“Путін, можливо, все ще чекає і сподівається вимовити грандіозну переможну промову в 2023 році або відтягує момент, коли йому доведеться визнати, що Росія не може досягти його максималістських цілей щодо України”, – додали американці.

Окрім того, в Інституті вважають, що Путін може бути не впевнений у своїй здатності виправдати ціну війни внутрішніми та глобальними справами Росії, звертаючись до російської громадськості та еліт.