Окупанти кидають у наступ усіх і все, що тільки мають.

Євросоюз підтвердив макрофінансов допомогу для України на наступний рік обсягом 18 млрд євро.

Про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Говорив з Премʼєр-міністром Канади Трюдо. Хороша розмова – готуємо посилення нашої оборонної співпраці. Дякую премʼєр-міністру Джастіну Трюдо та всім канадцям за принципове лідерство в санкційній політиці. Кожен санкційний крок проти Росії за війну, який уже був зроблений вільним світом, реально допомагає нам наближати мир”, - розповів президент.

Він додав, що на наступний тиждень готуються важливі міжнародні заходи, котрі можуть дати Україні більше оборонної підтримки цієї зими, більше військових можливостей.

“Під час чергового російського обстрілу Херсона сьогодні снаряд поцілив у пункт допомоги Червоного Хреста. Загинула жінка – парамедик, волонтерка. Мої співчуття рідним... Лише від початку цієї доби Росія вже понад 16 разів обстріляла Херсон! Лише за один день! І так – щодня. Сьогодні знову обстрілювалися громади Харківської області”, - зазначив Володимир Зеленський.

Верховний головнокомандувач повідомив, що на Донбасі, як і в усі попередні тижні, тривають жорстокі російські атаки. Окупанти кидають у наступ усіх і все, що тільки мають. Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто й село, щоб не було жодних будівель, жодних навіть стін, які можна використовувати для будь-якої оборони.

“Єдиний шлях, як це припинити, – це витісняти крок за кроком російських терористів з нашої української землі. Це продовжувати тиск на Росію. Це шукати нові й нові способи притягнути кожного російського терориста, кожного російського олігарха, який допомагає державі-терористу і всім російським посадовцям і пропагандистам, – притягнути до відповідальності за все те, що вони роблять. Роблять проти України, проти свободи як такої”, - підсумував голова держави.

Нагадаємо, громадські організації та правозахисники закликали президента Володимира Зеленського ветувати закон № 8271, який посилює відповідальність за вчинення військових адміправопорушень. Його Верховна Рада ухвалила 13 грудня.