Євросоюз погодив дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації, - Reuters

Завтра це рішення може бути прийняте остаточно.

Сьогодні, 15 грудня, уряди Євросоюзу погодили дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на європейських дипломатів.

"Санкції узгоджені. Письмова процедура до завтрашнього обіду", - сказав один із дипломатів.

Раніше повідомлялось, що у девʼятому пакеті санкцій Євросоюз планує розширити список осіб, проти яких застосовано обмежувальні заходи, майже на 200 позицій. Плануються санкції проти трьох банків та обмеження щодо товарів подвійного призначення, зокрема безпілотників. Росії хочуть заборонити прямий експорт двигунів для БпЛА та експорт до будь-яких третіх країн, таких як Іран, які могли б постачати безпілотники до Росії.

Вранці 12 грудня Боррель визнав, що серед країн Європейського Союзу все ще є розбіжності у підходах до пропозицій Єврокомісії упровадити девʼятий пакет санкцій проти Росії.

За даними Financial Times, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти впровадження девʼятого пакету санкцій проти Росії. Для того, аби санкції набули чинності, треба згода всіх 27 країн-членів ЄС.