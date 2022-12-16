Міністр закордонних справ Литви назвав дев’ятий пакет санкцій проти РФ втраченою можливістю

Багато часу довелося витратити на обговорення винятків, а не потужніших санкцій.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав дев’ятий пакет санкцій проти Росії втраченою можливістю.

"Дев'ятий пакет санкцій був втраченою можливістю. Сумно, що нам довелося витратити стільки часу на обговорення винятків, а не потужніших санкцій”, – написав він у Твіттері.

Водночас Ландсбергіс зазначив, що Литва разом з Польщею змогли “домогтися додаткових гарантій безпеки, що закривають лазівки”.

“Литва воліє тримати вороота замкненими”, – додав він.

The 9th sanctions package was a missed opportunity. Sad that we had to spend so much time discussing derogations, not stronger sanctions.

Together with Poland we managed to secure optional security safeguards that close any loopholes. Lithuania will choose to keep the gates shut. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) December 15, 2022

BBC пише з посиланням на France Press, що держави ЄС із потужною портовою індустрією, насамперед Бельгія та Нідерланди, домагалися винятків із раніше прийнятих санкцій, спрямованих проти російських виробників добрив.

За словами дипломатичних джерел, частково вони цього досягли. Одним із найбільших портів для російських і особливо білоруських добрив була литовська Клайпеда, ймовірно фраза про “зачинені ворота” стосуються саме її.

Раніше повідомлялось, що у девʼятому пакеті санкцій Євросоюз планує розширити список осіб, проти яких застосовано обмежувальні заходи, майже на 200 позицій. Плануються санкції проти трьох банків та обмеження щодо товарів подвійного призначення, зокрема безпілотників. Росії хочуть заборонити прямий експорт двигунів для БпЛА та експорт до будь-яких третіх країн, таких як Іран, які могли б постачати безпілотники до Росії.

Вранці 12 грудня Боррель визнав, що серед країн Європейського Союзу все ще є розбіжності у підходах до пропозицій Єврокомісії упровадити девʼятий пакет санкцій проти Росії.

За даними Financial Times, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти впровадження девʼятого пакету санкцій проти Росії. Для того, аби санкції набули чинності, треба згода всіх 27 країн-членів ЄС.