Третина киян наразі з водою та теплом, - Кличко

Комунальні служби працюють, щоб до ранку повернути тепло і воду всім мешканцям столиці.

Наразі третина киян з водою та теплом, енергопостачання є у 40%, хоча відключення енергії залишаються.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Після ураження кількох об’єктів критичної інфраструктури столиці в місті є дефіцит постачання електроенергії та пошкодження електромереж”, - повідомив Кличко.

Він додав, що комунальні служби працюють, щоб до ранку повернути тепло і воду всім мешканцям столиці.

Через пошкодження енергетичної системи поїзди метрополітену сьогодні не курсуватимуть. Водночас, підземні станції працюють як укриття.

Кличко наголосив, що завтра в Києві запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути. Також місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть маршрути метрополітену.

Мер Києва зазначив, що приватним перевізникам Києва надали доручення збільшити випуск автобусів на маршрути в режимі маршрутного таксі.

Особлива увага приділена маршрутам, що дублюють електротранспорт: метрополітен, тролейбус, трамвай.

Нагадаємо, Росія випустила сьогодні 76 ракет, близько 60 збили. Влучання зафіксовані, зокрема, в Києві, Кривому Розі, Харкові та області. Енергетики заявили, що тримають ситуацію під контролем.