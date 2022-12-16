Водо- та електропостачання в Києві мають відновити до завтрашнього ранку, - Кличко

Мер також розповів, як житиме і працюватимне столиця у випадку тривалої відсутності електропостачання.

Електро- та водопостачання в Києві мають відновити, орієнтовно, до ранку суботи, 17 грудня.

Про це повідомив у коментарі Суспільному мер столиці Віталій Кличко.

Раніше він тако опублікував схему, як житиме і працюватимне Київ у випадку тривалої відсутності електропостачання. Вона стосується наземного/підземного транспорту, зв'язку, теплопунктів, водопостачання, торгівлі, аптек, банків та пошти.

Нагадаємо, внаслідок масованої ракетної атаки Росії пошкоджео об'єкти енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також у Києві.

У столиці тривають аварійні відключення електроенергії, є перебої з водою і опаленням. Тимчасово призупинили рух метрополітену.