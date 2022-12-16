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На Харківщині поліцейські ексгумували тіло загиблої від російських обстрілів жінки

Поліцейські встановлюють особи загиблих від дій росіян мешканців Харківщини.

На Харківщині поліцейські ексгумували тіло загиблої від російських обстрілів жінки
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

У Куп‘янському районі Харківської області слідчі ексгумували тіло 62-річної місцевої жительки, яка потрапила під артобстріл та отримала смертельні поранення.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

За даними слідства, загибла отримала поранення в вересні 2022 року, але загинула пізніше під час артобстрілу села Курилівка. В цей час жінка прямувала до свого сина.

Експерти вилучили зразки біоматеріалів для проведення досліджень щодо встановлення причин смерті мешканки Харківщини.

Нагадаємо, співробітники поліції Харківської області ексгумували в Куп'янському районі тіло чоловіка, який загинув під час розстрілу військовими РФ цивільного автомобіля.

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