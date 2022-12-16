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ЄС виділить Україні 100 млн євро на відновлення шкіл

Також Європа передає Україні сотні шкільних автобусів.

ЄС виділить Україні 100 млн євро на відновлення шкіл
Фото: EPA/UPG

Євросоюз виділить 100 мільйонів євро Україні для відновлення і реабілітації шкільних закладів, зруйнованих внаслідок війни проти Росії.

Про це повідомила пресслужба представництва Євросоюзу в Україні.

“Європейська Комісія виділила з поточного контракту з польським банком розвитку Bank Gospodarstwa Krajowego близько 14 мільйонів євро на придбання шкільних автобусів, щоб безпечно перевозити українських дітей до школи”, - йдеться у повідомленні.

Також Єврокомісія започаткувала кампанію з передачі шкільних автобусів для України, які спрямовуються через Механізм цивільного захисту ЄС. Наразі до України прямують приблизно 240 автобусів, а згодом надійде ще більше.

Пакет допомоги у розмірі 100 мільйонів євро включає:

34 мільйони євро гуманітарної допомоги, з них 20 мільйонів євро спрямовуються через Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) і 14 мільйонів євро – через Програму розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН). Ця підтримка зосереджуватиметься на дрібному та середньому ремонті, зокрема на ремонті вікон, дахів, дверей, санітарного обладнання і опалення, а також на наданні шкільного обладнання для навчальних приміщень та бомбосховищ. 

66 мільйонів євро буде надано безпосередньо українському уряду як бюджетна підтримка.

Очікується, що більшість навчальних закладів, на які поширюється цей грант, будуть відремонтовані в період з грудня 2022 до вересня 2023 року.

Нагадаємо, в ніч на п’ятницю, 16 грудня, за письмовою процедурою формально було затверджено виділення Україні макрофінансової допомоги у 2023 році в обсязі 18 мільярдів євро.

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