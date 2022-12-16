Залужний звільнив з початку війни десятьох генералів, ще один застрелився

"Радянська армія вітала і нав'язувала одне поняття: командир. Однак бути командиром і лідером – це не одне і те ж".

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звільнив із посад десятьох генералів, ще один генерал застрелився.

Про це Залужний розповів в інтерв’ю британському журналу The Economist.

“Я довіряю своїм генералам. З початку війни я десятьох звільнив, бо вони були не до цього. Ще один застрелився. Я вірю Сирському (командувач Сухопутними військами України генерал Олександр Сирський, – ред.). Якщо він мені каже, що йому потрібна ще одна бригада, значить, йому дійсно потрібна ще одна бригада. Я, звичайно, не вважаю себе найрозумнішим тут. Я повинен і слухаю “тих, хто в полі”. Тому що ініціатива є звідти”, – сказав він.

Залужний додав, що радянська армія вітала і нав'язувала одне поняття: командир. Однак бути командиром і лідером – це не одне і те ж.

“Зі всією повагою до пана Суровікіна (командувач російськими військами в Україні, – ред.), якщо подивитися на нього, то це звичайний петровський полководець часів Петра Першого, скажімо так, держиморда”. Дивишся на нього і розумієш: або ти виконаєш завдання, або тобі капець”, – додав Головнокомандувач ЗСУ.

Генерал підкреслив, що в Україні давно зрозуміли – це не працює. “І особливо ми це усвідомили у 2014 році, коли 21-річні лейтенанти прийшли командуватими людьми по 50-60 років. Звичайно, у нас були свої “держморди”, які кулаками і біцепсами намагалися тримати порядок, але в українській армії це не виходить на 100%...”, – йдеться далі.

Залужний додає, що бути нормальним завжди можна, а бути нормальним означає залишатися людиною в будь-якій ситуації – це найголовніше.

“Залишитися людиною, стати лідером. Бути розумнішим, бути сильнішим, бути більш талановитим і тоді намагатися керувати людьми. Це релігія, яку я сповідував”, – підкреслив він.

Нагадаємо, наступом ЗСУ на півдні нашої країни, під час якого звільняють окуповані території, керують четверо бригадних генералів та генерал-майор.