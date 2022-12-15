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447 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні, - Офіс генпрокурора

Понад 856 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.

447 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні, - Офіс генпрокурора
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Станом на ранок 15 грудня 2022 року більше ніж 1303 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 447 дітей загинуло та понад 856 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 426, Харківській - 267, Київській - 117, Миколаївській - 80, Запорізькій - 78, Херсонській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 33.

14 грудня внаслідок обстрілу ворогом м. Херсон загинув 8-річний хлопчик.   Під час фіксації воєнних злочинів, вчинених на території Миколаївської області, у с. Новопетрівка Баштанського району встановлено факт загибелі через обстріл окупантів трьох сестричок: двом старшим по 16, а молодшій - 14 років.

Стало відомо, що 24 листопада внаслідок обстрілу м. Херсон отримав поранення 17-річний підліток. Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.

Зазначається, що надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

«Діти війни» - платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.

Нагадаємо, нещодавно уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у Херсоні російські військові тримали у катівнях дітей. Дітей затримували за фото російської техніки у телефонах. 

Раніше повідомлялось, що Нацполіція відкрила понад 48 тис. проваджень щодо злочинів російських військових. 

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