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За минулу добу росіяни поранили трьох мирних жителів у Бахмуті

Загалом від початку повномасштабного вторгнення кількість поранених становить 2752 людини.

За минулу добу росіяни поранили трьох мирних жителів у Бахмуті
Фото: Павло Кириленко

За 16 грудня росіяни поранили трьох мирних жителів Бахмута на Донеччині.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Він наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв російської агресії в Маріуполі та Волновасі.

Всього, за словами Кириленка, від 24 лютого росіяни вбили 1264 жителів Донеччини, поранили ще 2752.

Нагадаємо, 15 грудня російські окупанти вбили сімох мирних жителів Донецької області. Того ж дня мешканець одного з сіл Снігурівщини у Миколаївській області загинув, коли вибухнули російські протипіхотні міни.

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