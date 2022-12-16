Навчальні заклади України отримали 5 тисяч ноутбуків у якості гуманітарної допомоги

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало 5 тисяч ноутбуків для навчальних закладів України.

Про це USAID повідомило у Twitter.

"USAID доставило 5 тис ноутбуків, безкоштовно наданих HP, Глобальною бізнес-коаліцією за освіту та Microsoft, до навчальних закладів по всій Україні. Це допоможе учням і студентам продовжувати освіту у воєнний час”, - йдеться у повідомленні.

Згідно із повідомленням, попри жорстокий напад Кремля, молодь України налаштована на суверенне і демократичне майбутнє.

Нагадаємо, Європейський Союз терміново активізує надання Україні гуманітарної та надзвичайної допомоги, а також сприятиме у відновленні критичної інфраструктури. Євросоюз також сприятиме у відновленні критичної інфраструктури.