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Навчальні заклади України отримали 5 тисяч ноутбуків у якості гуманітарної допомоги

Ноутбуки надані безкоштовно західними організаціями та компаніями. 

Навчальні заклади України отримали 5 тисяч ноутбуків у якості гуманітарної допомоги
Фото: USAID

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало 5 тисяч ноутбуків для навчальних закладів України.

Про це USAID повідомило у Twitter. 

"USAID доставило 5 тис ноутбуків, безкоштовно наданих HP, Глобальною бізнес-коаліцією за освіту та Microsoft, до навчальних закладів по всій Україні. Це допоможе учням і студентам продовжувати освіту у воєнний час”, - йдеться у повідомленні. 

Згідно із повідомленням, попри жорстокий напад Кремля, молодь України налаштована на суверенне і демократичне майбутнє.

Нагадаємо, Європейський Союз терміново активізує надання Україні гуманітарної та надзвичайної допомоги, а також сприятиме у відновленні критичної інфраструктури. Євросоюз також сприятиме у відновленні критичної інфраструктури.

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