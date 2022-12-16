Європа терміново активізує надання Україні допомоги, – резолюція саміту ЄС

Європейський Союз терміново активізує надання Україні гуманітарної та надзвичайної допомоги, а також сприятиме у відновленні критичної інфраструктури.

Про це йдеться у висновках Європейської ради за результатами саміту ЄС 15 грудня.

“Тому Європейська Рада запрошує Європейський інвестиційний банк у тісній співпраці з Комісією та міжнародними фінансовими організаціями посилити підтримку найбільш нагальних інфраструктурних потреб України”, – далі йдеться у висновках.

Єврорада також закликає Єврокомісію активізувати координацію з європейською промисловістю та міжнародними партнерами для сталого постачання до України мобільних теплових пунктів, генераторів, силових трансформаторів, високовольтного та освітлювального обладнання.

Європейський Союз також продовжуватиме підтримувати переміщених осіб як в Україні, так і за її межами. Європейська Рада закликала держави-члени активізувати планування на випадок надзвичайних ситуацій за підтримки Комісії.

Окрім того, Європейська Рада заохочує подальші зусилля щодо забезпечення повної відповідальності за військові та інші злочини у зв’язку з агресією Росії проти України. Також проаналізовано варіанти використання заморожених активів росіян для підтримки відновлення України.

ЄР підтвердила своє рішуче засудження війни Росії проти України і незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і невід’ємного права на самооборону від російської агресії.

“Європейський Союз залишається відданим наданню політичної та військової підтримки Україні, зокрема через Європейський фонд миру та Місію військової допомоги ЄС на підтримку України, а також шляхом активізації двостороннього надання підтримки, зокрема повітряної обороноздатності та допомоги в розмінуванні”, – йдеться у резолюції.

У документі зазначено, що триваюча кампанія систематичних ракетних ударів проти українського цивільного населення, цивільних об’єктів, енергетичної інфраструктури та інших комунікацій, є злочином, який не може бути безкарним. Лідери країн ЄС закликали всіх міжнародних партнерів зробити аналогічні заклики.

Європейська Рада також закликала Росію негайно припинити дії, що загрожують безпеці цивільних ядерних об’єктів.

Нагадаємо, Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рекордний план дій для України на 2023-2026 роки вартістю 50 мільйонів євро.