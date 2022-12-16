Троє людей постраждали від ракетної атаки по Київській області

Одна людина у важкому стані.

У Київській області внаслідок російської атаки постраждали троє людей. Пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури та девʼять приватних будинків.

Про це в Телеграм повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.

"На жаль, є троє постраждалих, одна людина у важкому стані. Усім надається необхідна допомога. На місцях працюють екстрені служби та представники органів місцевого самоврядування, щоб оцінити руйнування та якнайшвидше почати роботу з відновлення", – йдеться у повідомленні.

В області впроваджено екстрені відключення електроенергії. Лікарні та критична інфраструктура функціонують на генераторах.

У деяких громадах є перебої зі зв’язком, водо- та теплопостачанням. Комунальні служби та енергетики працюють у посиленому режимі, пріоритет – відновлення води та тепла.

"На Київщині цілодобово функціонують більше 400 Пунктів Незламності. У них є електрика, тепло, інтернет, чай/кава, аптечка. Адреси дивіться за лінком", – нагадав Кулеба.

Нагадаємо, Росія випустила сьогодні 76 ракет, близько 60 збили. Влучання зафіксовані, зокрема, в Києві, Кривому Розі, Харкові та області. Енергетики заявили, що тримають ситуацію під контролем.