МВФ схвалив програму допомоги у залученні коштів для України - як це буде працювати і чим зможе допомогти ?

Цього року на тлі активних бойових дій, високої інфляції та вкрай обмеженого внутрішнього ресурсу українська економіка та система державних фінансів встояли багато в чому завдяки залученому зовнішньому пільговому фінансуванню.

Станом на середину грудня, український уряд залучив близько 31 млрд дол США, у т.ч. 2.7 млрд дол США від МВФ. Це дозволило уряду значною мірою покрити бюджетний дефіцит протягом 10 місяців та продовжувати виконувати ключові функції.

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У березні, окрім отримання коштів від МВФ, було важливим узгодження з командою МВФ фінансових потреб бюджету в умовах повної невизначеності, викликаної війною.

Той факт, що Фонд верифікував на початку війни щомісячний бюджетний дефіцит України у розмірі 5 млрд дол США, допоміг нам в мобілізації ресурсів донорів на фінансування бюджету.

Зараз ми вийшли на більш довгостроковий горизонт планування, результатом чого стало затвердження бюджету на 2023 рік в тісній координації з МВФ.

Програма (PMB) дасть можливість моніторити імплементацію цього бюджету та сприятиме мобілізації ресурсів наших міжнародних партнерів на закриття дефіциту бюджету на наступний рік.

Ми очікуємо, що моніторингова програма МВФ не лише сприятиме активізації фінансування від донорів, а й стане містком до повноцінної програми (Upper-Credit Tranche), яка дозволить Україні повернутись до традиційного виду співпраці з Фондом, із залученням відповідного фінансування у 2023 році.