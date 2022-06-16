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Країни НАТО готові до довготривалої підтримки України, – Столтенберг

Провідну роль у підтримці України відіграють США.

Країни НАТО готові до довготривалої підтримки України, – Столтенберг
Єнс Столтенберг
Фото: ЕРА/UPG

Країни НАТО та їх ключові міжнародні партнери є непохитними у підтримці України у її протистоянні агресивній війні з боку РФ, та готові надавати допомогу протягом тривалого часу.

Про це сьогодні заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

“Учора, під час зустрічі міністрів оборони країн Альянсу, від країн-союзниць та від партнерів прозвучав потужний сигнал з підтримки України у її боротьбі проти російського вторгнення, а також підтвердження, що вони готові до довгого шляху в досягненні поставлених цілей. Союзники по НАТО готові продовжувати надавати суттєву та безпрецедентну допомогу для України”, – зазначив Столтенберг у Брюсселі перед початком другої сесії дводенної зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

Він відзначив провідну роль, яку в цих зусиллях із реалізації права України на самооборону проти зовнішньої агресії відіграють США.

“Я щиро вітаю оголошення, яке вчора зробив президент Сполучених Штатів, щодо подальшого збільшення підтримки України, тому що вона потребує нашої допомоги”, – сказав керівник Альянсу.

Нагадаємо, напередодні зустрічі “Рамштайн-3” генсек НАТО анонсував передачу Україні важкої зброї. Він також зазначив, що готується план повного переведення української армії з пострадянського озброєння на зброю Альянсу.

 

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