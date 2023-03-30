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Президентка Тайваню зробила зупинку у Нью-Йорку дорогою до Центральної Америки

Вона має зустрітися з лідером Палати представників пізніше у Каліфорнії.

Президентка Тайваню зробила зупинку у Нью-Йорку дорогою до Центральної Америки
Фото: EPA

Президентка Тайваню Цай Інвень прибула до Нью-Йорка з важливою зупинкою в США, пише Reuters.

Вона пообіцяла не дозволити зовнішньому тиску завадити острову взаємодіяти зі світом після того, як Китай погрожував помстою у разі зустрічі Цай зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті.

Китай, який стверджує, що демократичний Тайвань є його власною територією, неодноразово застерігав американських посадовців від зустірчей з Цай. Вона вперше перебуває у США з 2019 року.

КНР влаштував великі військові навчання навколо Тайваню у серпні, коли тодішня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала Тайбей. 

Збройні сили Тайваню заявляють, що стежать за будь-якими діями китайців у час, коли президентка острова перебуває за кордоном.

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Цай прямує до Гватемали та Белізу − двох з небагатьох країн, які дипломатично визнають Тайвань. Вона залишиться в Нью-Йорку до суботи, а також відвідає Лос-Анджелес після повернення з Центральної Америки. Очікується, що вона зустрінеться з Маккарті у Каліфорнії, хоча офіційно це не підтверджено.

Нагадаємо, Пекін назвав провокацією заплановану зустріч президентки Тайваню зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті під час транзитної поїздки в Штати.

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