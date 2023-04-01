Він нагадав, що Росія займає місце СРСР в Раді Безпеки ООН незаконно.

Ілюстративне фото: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров і посол РФ в ООН Василь Небензя

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав членів Радбезу ООН перешкоджати будь-яким спробам Росії зловживати своїм головуванням.

Про це він написав у “Твіттері”.

“Російське головування в РБ ООН – це ляпас для міжнародної спільноти. Я закликаю нинішніх членів РБ ООН перешкоджати будь-яким спробам Росії зловживати своїм головуванням”, - написав Кулеба.

Він також зазначив, що Росія є поза законом у РБ ООН, посилаючись на заяву українського МЗС від грудня 2022 року, де обґрунтовується нелегітимність перебування Російської Федерації в Раді Безпеки. Зокрема, Російська Федерація ніколи не проходила правомірної процедури набуття членства і займає місце СРСР в Раді Безпеки ООН незаконно.

Russian UNSC presidency is a slap in the face to the international community. I urge the current UNSC members to thwart any Russian attempts to abuse its presidency. I also remind that Russia is an outlaw on the UNSC: https://t.co/rZVC1pV0MY#BadRussianJoke #InsecurityCouncil — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 1, 2023

Нагадаємо, 1 квітня Росія почала головувати у Радбезі ООН. Головування в Радбезі щомісяця змінюється почергово між його членами.

Напередодні Литва, Латвія та Естонія виступили із заявою проти російського головування в організації. Постпред Естонії при ООН Рейн Таммсаар зазначив, що країна, якою керує воєнний злочинець, переслідуваний Міжнародним кримінальним судом, не може головувати в Радбезі ООН.

Раніше прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що поки що немає міжнародно-правового шляху, щоб вигнати Росію з Ради Безпеки ООН.