Президенти України та Молдови обговорили сполучення Одещини і півдня Молдови новим залізничним коридором

Під час бесіди йшлося також про необхідність подальшого санкційного тиску на Москву.

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з очільницею Молдови Маєю Санду, яка перебуває з візитом у нашій державі.

Про це йдеться на сайті Президента.

Співрозмовники обговорили ситуацію на фронті та висловили готовність посилити співпрацю в контексті протидії викликам з боку Росії. Під час бесіди йшлося про необхідність подальшого санкційного тиску на Москву.

Зеленський відзначив спільний прогрес у розвитку транспортної інфраструктури, зокрема сполучення Одеської області та півдня Молдови новим залізничним коридором зі спільним прикордонним та митним контролем.

Окрему увагу приділили створенню спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Нагадаємо, Мая Санду, а також прем'єри Словаччини, Словенії та Хорватії взяли участь у вшануванні памʼяті жителів Бучі, убитих під час російської окупації.