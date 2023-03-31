Австралія ввела нові санкції проти російських чиновників

Санкції введені проти росіян, які обіймають регіональні керівні посади в Севастополі.

Австралія ввела нові санкції та заборонила в'їзд для семи російських чиновників з Криму, який Москва анексувала в України на початку 2014 року.

Про це повідомляє Australian Associated Press.

Санкції введені проти росіяни, які обіймають регіональні керівні посади в найбільшому місті регіону Севастополі: так звані губернатор, прем’єр-міністр, колишній голова та заступник голови виборчої комісії та члени законодавчих зборів.

Зазначається, що ні анексія, ні окупаційне керівництво не були офіційно визнані міжнародним співтовариством.

Австралія запровадила санкції проти понад 1000 осіб після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Нагадаємо, нещодавно США, Британія та Австралія уклали безпрецедентну угоду щодо атомних підводних човнів.