Прем'єр Словенії підписав спільну із Зеленським декларацію, де підтвердив підтримку вступу України в НАТО

Натомість Україна підтримає кандидатуру Словенії на місце непостійного члена Ради Безпеки ООН на період 2024–2025 років.

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб підписали 31 березня спільну декларацію.

Як ідеться на сайті глави держави, Словенія продовжить сприяти "сильній та ефективній політичній і матеріальній підтримці України з боку ЄС та НАТО, спрямованій на забезпечення спроможності Української держави ефективно захищати свої території відповідно до невід’ємного права на самооборону".

Серед інших задекларованих позицій:

Словенія буде надавати потужну оборонну, технічну, гуманітарну та політичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно;

республіка підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови;

Україна та Словенія висловлюють готовність провести двосторонні консультації з проблематики безпеки України до набуття членства в НАТО.

Також Україна підтримує кандидатуру Словенії на місце непостійного члена Ради Безпеки ООН на період 2024–2025 років.

Нагадаємо, прем'єр Словенії разом з очільниками урядів Словаччини і Хорватії та президенткою Молдови вшанували нині памʼять жителів Бучі, убитих під час російської окупації.

Цього ж дня Володимир Зеленський і Мая Санду обговорили посилення співпраці між обома державами.