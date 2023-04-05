На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
ДБР знайшло ще один підпільний склад з краденими продуктами, призначеними для ЗСУ
ДБР знайшло ще один підпільний склад з краденими продуктами, призначеними для ЗСУ
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Польська "Росомаха" для ЗСУ
Польська "Росомаха" для ЗСУ
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
ГоловнаСуспільствоВійна

Британці заблокували трансляцію виступу Львової-Бєлової в Радбезі ООН: “Нехай виступає в Гаазі”

Британський посол відмовився брати участь у засіданні особисто. 

Британці заблокували трансляцію виступу Львової-Бєлової в Радбезі ООН: “Нехай виступає в Гаазі”
Фото: Дмитро Кулеба

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, оголошена у розшук Міжнародним кримінальним судом, має сьогодні виступити на засіданні Ради Безпеки ООН, де цього місяця головує Росія. 

Саме російська делегація організувала неформальне засідання на тему “евакуації дітей із зони конфлікту” та запросила Львову-Бєлову.

Водночас місія Великобританії в ООН заблокувала відеотрансляцію цього засідання, йдеться у її Твіттері. Британський посол відмовився брати участь у засіданні особисто. 

“Якщо пані Львова-Бєлова хоче розповісти про свої дії, вона може зробити це у Гаазі”, − йдеться у повідомленні у соцмережі.

У місії зазначили, що росіянка не може розповсюджувати інформацію на платформі ООН.

Як повідомляє BBC з посиланням на ЗМІ, блокування трансляції означає, що жодного відеозапису не буде збережено на сайті ООН та постфактум. Для трансляції потрібна згода всіх 15 членів Ради безпеки, постійних або тимчасових, і заперечення бувають рідко. Однак минулого місяця Китай схожим чином заблокував трансляцію засідання, присвяченого порушенням прав людини у Північній Кореї.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський повідомив, що РФ організує альтернативну трансляцію виступу Львової-Бєлової. Також він пригрозив, що Росія розглядатиме цей випадок як прецедент, щоб блокувати трансляції обговорень, ініційованих західними країнами. Західні країни останні місяці неодноразово організовували засідання, присвячені, зокрема, звірствам російських військ в Україні.

Кожна країна, представлена у Раді Безпеки, головує у ній по місяцу. Головування передається від країни до країни за абеткою, і з 1 квітня воно перейшло до Росії вперше з початку її повномасштабного вторгнення в Україну.

Країна, яка головує, не має додаткових повноважень, але вона формує порядок денний засідань та набуває додаткових можливостей для донесення своєї позиції публіці, що особливо непокоїло Україну та її західних союзників.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також