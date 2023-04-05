Україна та Польща будуть співпрацювати у питаннях постачання оборонної техніки

Під час зустрічі у Варшаві президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підписали Лист про наміри співпраці з питань постачання оборонної техніки.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

“Сьогодні ми підписуємо документ про постачання польських БТР “Росомак”, самохідних мінометів “Рак”, систем ППО, зокрема дуже ефективних “Перунів”, МіГів та іншого озброєння, якого ми дуже потребуємо”, – заявив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що під час зустрічі з головою польського уряду обговорювалося створення спільних підприємств для виробництва озброєння та боєприпасів.

Також у межах цього візиту Зеленського було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністерством економічного розвитку й технологій Республіки Польща про співпрацю у відбудові України.

Нагадаємо, Польща передала Україні вже чотири винищувачі МіГ. Ще чотири готуються до передачі і шість можуть надати в майбутньому.