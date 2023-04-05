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Мешканців Миколаєва закликають бути максимально уважними під час відвідування кладовищ

Хоча піротехніки і оглянули територію всіх міських цвинтарів, небезпечні предмети все ще трапляються. 

Мешканців Миколаєва закликають бути максимально уважними під час відвідування кладовищ
Фото: Олександр Сєнкевич

Сьогодні, 5 квітня, на одному з кладовищ Миколаєва працівники знайшли небезпечні предмети. Через це прийшлось викликати ДСНС.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. 

“Миколаївці, хто планує відвідувати кладовища під час поминальних днів, прошу всіх бути максимально уважними”, - закликав мер. 

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Він додав, що хоча піротехніки і оглянули територію всіх міських цвинтарів, небезпечні предмети все ще трапляються. 

“Якщо ви побачите підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, не намагайтесь підняти чи відсунути. Одразу звертайтесь до працівників на місці та викликайте піротехніків!” - звернувся Сєнкевич до містян.

Нагадаємо, у Херсонської області заборонили відвідування кладовищ і місць поховань, а також проведення богослужінь у храмах у період комендантської години під час Великодніх свят.

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