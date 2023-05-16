Під час воєнного стану вибори не можуть відбуватися, - Данілов відповів Коксу

Президент ПАРЄ пропонує голосувати за кордоном і через інтернет.

Секретар РНБО Олексій Данілов різко відповів на слова президента ПАРЄ Тіні Кокса про нібито необхідність проведення виборів в Україні в умовах воєнного стану.

Про це Данілов сказав в ефірі телемарафону.

Посадовець наголосив, що до завершення воєнного стану в Україні не буде виборів, оскільки це суперечить нашій Конституції.

"Коли є впровадження такого стану, в якому сьогодні перебуває наша країна, ніякі вибори не можуть відбуватися. Крапка", – наголосив Данілов.

Нагадаємо, що 15 травня глава української делегації у ПАРЄ Марія Мезенцева заявила, що Україна готується до проведення президентських та парламентських виборів у 2024 році, розраховуючи на перемогу у війні до того часу.

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс наполягає на необхідності проведення Україною парламентських і президентських виборів навіть за умови воєнного стану.