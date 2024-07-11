В Одесі відкрили для відвідування ще п'ять пляжів

В Одесі офіційно відкрили ще п'ять пляжних ділянок.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Так, для відвідування стали доступні "Ітака", "Ібіца", "Зебра", "Паблік" і "Гранд Петін".

Список доповнюватиметься в міру проходження перевірок.

"Під час повітряної тривоги, під час виявлення підозрілих предметів, під час шторму від двох балів і в темний час доби - перебування людей біля моря заборонено", - нагадав Кіпер.

Як повідомлялося, через великий попит Укрзалізниця призначила додатковий поїзд Інтерсіті Київ - Одеса з 9 липня.