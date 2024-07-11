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Українські хакери розмістили на телебаченні Уралу відео про втрати росіян на війні

У відеоролику російські військові критикують тактику "м’ясних штурмів" та скаржаться на безглуздість війни з Україною.

Українські хакери розмістили на телебаченні Уралу відео про втрати росіян на війні
Фото: АрміяInform

Українські хакери розмістили на телебаченні Уралу відео про втрати російських окупантів на війні. 10 липня проукраїнські кіберактивісти отримали доступ до онлайн-платформ Smotret.tv і Russia-TV.

Про це повідомляє АрміяInform.

У відеоролику російські військові критикують тактику "м’ясних штурмів" свого командування та скаржаться на безглуздість війни з Україною.

Ролик про втрати росіян на Харківському напрямку демонстрували на телеканалі "Первоуральск ТВ".

Раніше, 8 липня, військові кібери зламали сервери військово-промислових кластерів РФ. Також на початку цього місяця хакери ГУР здійснили масштабну кібератаку проти російських провайдерів на ТОТ. Без зв'язку залишилися щонайменше 250 тисяч абонентів на тимчасово окупованих територіях.

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