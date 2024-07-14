Жовква: Україна не відмовлялася від шведських винищувачів Gripen, перемовини тривають

Україна продовжує переговори зі Швецією, аби отримати винищувачі Gripen.
Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" сказав заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква.
Жовква прокоментував нещодавні слова керівника шведського МЗС про те, що Стокгольм не може продовжувати роботу з винищувачами Gripens через надходження до України F-16, бо впроваджувати одразу дві ці системи для нашої держави занадто складно.
"Я ніколи не чув, щоб українці відмовлялися від винищувачів Gripen. Навпаки, це тема, яку мій президент постійно піднімає перед керівництвом Швеції. І так було ще до вступу Швеції в НАТО. Зі зрозумілих причин, тоді вони не були готові давати жодних обіцянок, оскільки фіналізували своє членство в Альянсі. Зараз країна в НАТО, і мій президент знову спілкується з прем’єр-міністром Швеції, а наше міністерство оборони — з відповідними органами Швеції", - сказав заступник глави ОПУ.
Жовква зауважив, що "ці винищувачі такі ж хороші, як і F-16" і "ми рухаємося в цьому напрямку".
- Ще у травні Швецію закликали пригальмувати з постачанням Україні Gripen-ів, пояснивши, що фокус зараз – на F-16.
- Проте Зеленський вважає, що українським військовим потрібно надати можливість тренуватися на шведських винищувачах Gripen до того, як завершиться процес прийняття на озброєння американських F-16.
- У лютому Швеція повідомила, що могла б надати Україні свої літаки, але після вступу до НАТО.
- Після набуття членства у березні Йонсон сказав, що обговорення такого постачання триває в межах коаліції винищувачів. Керують нею Нідерланди та Велика Британія.
- Наразі Швеція надасть Україні два літак РЛС, і це надзвичайно важливо. Докладно – в матеріалі "Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції".