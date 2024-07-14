Жовква: Україна не відмовлялася від шведських винищувачів Gripen, перемовини тривають

"Це тема, яку мій президент постійно піднімає перед керівництвом Швеції. І так було ще до вступу Швеції в НАТО", - заявив заступник глави ОПУ.

Україна продовжує переговори зі Швецією, аби отримати винищувачі Gripen.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" сказав заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква.

Жовква прокоментував нещодавні слова керівника шведського МЗС про те, що Стокгольм не може продовжувати роботу з винищувачами Gripens через надходження до України F-16, бо впроваджувати одразу дві ці системи для нашої держави занадто складно.

"Я ніколи не чув, щоб українці відмовлялися від винищувачів Gripen. Навпаки, це тема, яку мій президент постійно піднімає перед керівництвом Швеції. І так було ще до вступу Швеції в НАТО. Зі зрозумілих причин, тоді вони не були готові давати жодних обіцянок, оскільки фіналізували своє членство в Альянсі. Зараз країна в НАТО, і мій президент знову спілкується з прем’єр-міністром Швеції, а наше міністерство оборони — з відповідними органами Швеції", - сказав заступник глави ОПУ.

Жовква зауважив, що "ці винищувачі такі ж хороші, як і F-16" і "ми рухаємося в цьому напрямку".