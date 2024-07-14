CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
Маски скинуто: Ілон Маск вклав гроші у кампанію Дональда Трампа
Маски скинуто: Ілон Маск вклав гроші у кампанію Дональда Трампа
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (1:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (1:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
ГоловнаСуспільствоЖиття

Гідрометцентр попередив про сильну спеку в понеділок

У західних і північних областях очікують вдень місцями короткочасні дощі, грози.

Гідрометцентр попередив про сильну спеку в понеділок
Спека
Фото: EPA/UPG

Синоптики попередили про сильну спеку у понеділок, 15 липня.

Український гідрометеорологічний центр повідомив, що 15 липня буде спекотна погода з температурою вночі 20-25°, на заході країни 17-22°; вдень сильна спека 35-39°. У більшості південних, Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями очікують надзвичайну спеку 40-41°, а в більшості західних областей 29-34°.

Понеділок буде без опадів, лише в західних та північних областях вдень місцями пройдуть  короткочасні дощі, грози.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies