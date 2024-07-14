Гідрометцентр попередив про сильну спеку в понеділок

У західних і північних областях очікують вдень місцями короткочасні дощі, грози.

Синоптики попередили про сильну спеку у понеділок, 15 липня.

Український гідрометеорологічний центр повідомив, що 15 липня буде спекотна погода з температурою вночі 20-25°, на заході країни 17-22°; вдень сильна спека 35-39°. У більшості південних, Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями очікують надзвичайну спеку 40-41°, а в більшості західних областей 29-34°.

Понеділок буде без опадів, лише в західних та північних областях вдень місцями пройдуть короткочасні дощі, грози.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.