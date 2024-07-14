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На Херсонщині через російські обстріли знову постраждали жителі

У двох людей - вибухові травми й контузії, а також поранення ніг і спини.

На Херсонщині через російські обстріли знову постраждали жителі
Армія російських окупантів
Фото: соцмережі окупантів

14 липня російські окупаційні війська знову атакували населені пункти Херсонщини.

Як повідомила обласна військова адміністрація, під обстріл потрапив Станіслав.

Внаслідок удару постраждали двоє жителів. 

"Це 56-річний чоловік та жінка, 49 років. В обох потерпілих - вибухові травми й контузії, а також поранення ніг і спини. Їх доставили до лікарні, де надають необхідну допомогу", - додали в ОВА.

Загалом протягом дня через російську агресію травмовані вже восьмеро людей.

  • Увечері 14 липня російська армія атакувала село Дніпровське Білозерської громади і поранила одну людину.
  • Також нині російські військові атакували з безпілотника цивільного у Нововоронцовці.
  • Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися понад 20 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали 9 цивільних, п'ятеро людей загинули.
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