На Херсонщині через російські обстріли знову постраждали жителі

У двох людей - вибухові травми й контузії, а також поранення ніг і спини.

14 липня російські окупаційні війська знову атакували населені пункти Херсонщини.

Як повідомила обласна військова адміністрація, під обстріл потрапив Станіслав.

Внаслідок удару постраждали двоє жителів.

"Це 56-річний чоловік та жінка, 49 років. В обох потерпілих - вибухові травми й контузії, а також поранення ніг і спини. Їх доставили до лікарні, де надають необхідну допомогу", - додали в ОВА.

Загалом протягом дня через російську агресію травмовані вже восьмеро людей.