На Херсонщині через російські обстріли знову постраждали жителі

14 липня російські окупаційні війська знову атакували населені пункти Херсонщини.
Як повідомила обласна військова адміністрація, під обстріл потрапив Станіслав.
Внаслідок удару постраждали двоє жителів.
"Це 56-річний чоловік та жінка, 49 років. В обох потерпілих - вибухові травми й контузії, а також поранення ніг і спини. Їх доставили до лікарні, де надають необхідну допомогу", - додали в ОВА.
Загалом протягом дня через російську агресію травмовані вже восьмеро людей.
- Увечері 14 липня російська армія атакувала село Дніпровське Білозерської громади і поранила одну людину.
- Також нині російські військові атакували з безпілотника цивільного у Нововоронцовці.
- Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися понад 20 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали 9 цивільних, п'ятеро людей загинули.