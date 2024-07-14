Окупанти обстріляли Дніпровське на Херсонщині і поранили жителя

Чоловік на момент ворожої атаки перебував на вулиці.

Увечері 14 липня російська армія атакувала село Дніпровське Білозерської громади Херсонщини.

Як повідомила обласна військова адміністрація, під обстріл потрапив житель, який перебував на вулиці. Він отримав вибухову травму, контузію та поранення шиї.

Чоловіка доставили до лікарні для надання допомоги.