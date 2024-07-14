Окупанти обстріляли Дніпровське на Херсонщині і поранили жителя

Увечері 14 липня російська армія атакувала село Дніпровське Білозерської громади Херсонщини.
Як повідомила обласна військова адміністрація, під обстріл потрапив житель, який перебував на вулиці. Він отримав вибухову травму, контузію та поранення шиї.
Чоловіка доставили до лікарні для надання допомоги.
- Також нині російські військові атакували з безпілотника цивільного у Нововоронцовці Херсонської області.
- Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися понад 20 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали 9 цивільних, п'ятеро людей загинули.