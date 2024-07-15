Окупанти завдали понад 450 ударів по Запорізькій області

Упродовж доби окупанти завдали 455 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

187 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Новоданилівку, Малинівку та Новоандріївку.

15 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку та Роботине.

253 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Новоданилівки, Малинівки та Левадного.

Нещодавно через обстріли росіян у Запорізькій області, в одному із сіл Пологівського району, загорілося поле пшениці загальною площею майже 4 га.