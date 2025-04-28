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Під час відбиття атаки ворога втрачено Су-27. Льотчик катапультувався

За даними Повітряних сил, життю військового нічого не загрожує. 

Сьогодні вранці під час відбиття ворожої атаки був втрачений винищувач Су-27. Пілот успішно катапультувався, повідомили в Повітряних силах.

Пошуково-рятувальна команда своєчасно прибула на місце його приземлення. Льотчика госпіталізували для діагностики. 

За даними Повітряних сил, загрози життю захисника немає. 

"Уранці 28 квітня 2025 року, під час виконання комплексного бойового завдання з авіаційної підтримки військ та відбиття повітряного нападу ворожих ударних БпЛА, був втрачений винищувач Су-27 Повітряних Сил. Причини інциденту з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу", – йдеться у повідомленні. 

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